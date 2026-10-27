Президент России Владимир Путин заявил, что попытки исключить Россию из мирового газового рынка обернулись серьезными последствиями для европейских потребителей и промышленности.
По его словам, в последние годы российские газовые компании столкнулись с определенными трудностями, в том числе с ограничениями со стороны ряда государств.
«Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьёзные последствия. Прежде всего, растущие запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», — заявил Путин.
Российский лидер считает, что европейские страны сами наносят ущерб своей экономике, отказываясь от российских энергоносителей и разрывая долгосрочные контракты.
«Именно это мы видим сейчас в Европе, которая сама наносит удар по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, разрывая долгосрочные контракты. Вы знаете, в России есть такая поговорка «не рой другому яму, а то сам в неё попадёшь». Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», — подчеркнул Путин.