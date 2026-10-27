Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились в Азербайджанском национальном музее искусств с ретроспективной выставкой, посвященной 80-летнему юбилею выдающегося художника, председателя Союза художников Азербайджана, народного художника Фархада Халилова.

На выставке, организованной совместно Министерством культуры, Азербайджанским национальным музеем искусств и Союзом художников Азербайджана, представлено более 90 произведений из личной коллекции народного художника, созданных им с 1960-х годов по настоящее время.

Экспозиция включает различные образцы искусства — от монументальных живописных полотен до графических работ малого формата.