Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 октября принял в Баку генерального секретаря Всемирной туристской организации Шейху Ан-Нувейс. Об этом сообщает сайт главы государства.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с организацией и обсудили развитие туристической отрасли в стране. Отмечалось, что государство уделяет особое внимание этой сфере, а современная туристическая инфраструктура создается не только в Баку, но и в регионах.

Участники встречи подчеркнули, что развитие инфраструктуры и стабильная обстановка в стране способствуют развитию туризма и делают Азербайджан привлекательным направлением для путешественников.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.