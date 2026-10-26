В поселке Мехдиабад в связи с ремонтными работами на пересечении улиц 28 Мая и Джалила Мамедгулузаде введены ограничения на движение транспорта.

Как сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в связи с этим временно изменены схемы движения регулярных автобусных маршрутов №147 и 179.

До завершения ремонтных работ автобусы маршрута №147 в направлении станции метро «Азадлыг» будут следовать в объезд центра поселка Мехдиабад по улицам Залимхана Ягуба в поселке Дигях и 28 Мая в Мехдиабаде.

Движение автобусов маршрута №179 организовано по улицам Фазиля Исмайлова, Мамеда Эмина Расулзаде, Наримана Нариманова и 28 Мая в поселке Мехдиабад.

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ.