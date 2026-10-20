Азербайджан отмечает шестую годовщину освобождения Зангилана – за это время в районе восстановлена инфраструктура, открыт международный аэропорт и начат процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на родную землю.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев 20 октября 2020 года объявил об освобождении города Зангилана и шести сел района – Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифана и Муганлы. Освобождение Зангилана стало важным этапом боевых действий на южном направлении вдоль реки Араз. За проявленные в боях мужество и отвагу военнослужащих наградили медалью «За освобождение Зангилана».

После освобождения района здесь начались масштабные работы по разминированию и восстановлению. Одним из главных направлений стало возвращение жителей, вынужденных покинуть родные места во время оккупации. В июле 2022 года первые семьи начали переселяться в Агалы – село, восстановленное по концепции «умного села».

Еще одним важным этапом развития района стало открытие международного аэропорта Зангилана 20 октября 2022 года. Аэропорт стал первым в Восточно-Зангезурском экономическом районе и вторым на освобожденных территориях Азербайджана.

Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 20 октября было объявлено Днем Зангилана.

Зангиланский район расположен на юге Карабаха, у границы с Ираном, и занимает 707 квадратных километров. До оккупации его население составляло около 39 тысяч человек. Здесь протекают реки Араз, Охчучай, Хакари и Баситчай, а недра богаты строительными материалами, золотом и другими полезными ископаемыми.

Вооруженные силы Армении оккупировали Зангиланский район 30 октября 1993 года. Тогда, помимо районного центра, на его территории находились пять поселков и 79 сел. За годы оккупации населенные пункты были разрушены, инфраструктура уничтожена, дома и исторические памятники повреждены, а сады и леса вырублены.