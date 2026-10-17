Япония в ноябре пересмотрит ключевые документы в сфере национальной безопасности. В ходе обсуждений планируется рассмотреть в том числе подход к действующему в стране запрету на ввоз ядерного оружия. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в правящей коалиции.

В правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) есть сторонники пересмотра этого ограничения, однако часть ее представителей выступает за более осторожный подход и считает отказ от запрета преждевременным.

Младший партнер по правящей коалиции, партия «Общество обновления Японии», выступает за пересмотр ядерной стратегии страны. В частности, она предлагает обсудить возможное изменение подхода к запрету на ввоз ядерного оружия с учетом практических соображений безопасности.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 15 октября в ходе парламентских дебатов допустила возможность изменения формулировок трех неядерных принципов страны: не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие. При этом глава правительства подчеркнула, что пока не намерена публично высказывать конкретные предположения относительно возможных изменений.