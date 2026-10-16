Азербайджан намерен возобновить закупки российского газа у «Газпрома», заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшад Насиров на форуме «Российская энергетическая неделя».

По его словам, сотрудничество с российской компанией является показательным примером.

Можем с гордостью сказать, что наше сотрудничество с гигантом таким, как «Газпром», — это очень правильный пример, потому что, наверное, SOCAR — это единственная компания в мире, которая сначала покупала газ у «Газпрома», потом поставляла газ «Газпрому», сейчас опять хотим покупать газ, — сказал Насиров.