Киев, продолжая наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и объектам энергетики, вступает в противоречие с мирными усилиями США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о «снятии запрета на удары» по российским НПЗ.

«Я хотел бы вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Александра Новака. Он сказал, что, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было. Удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни. Поэтому никакой новации здесь нет», — сказал Песков.

По его словам, Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам России, «тем самым, безусловно, вступая в серьезное противоречие с мирными усилиями Соединенных Штатов и американских переговорщиков».