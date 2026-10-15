Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев снял внутренний запрет на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом он рассказал в интервью Financial Times, опубликованном 15 октября.

«Запрет [на удары по НПЗ] снят. С нас хватит», — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина на три дня приостановила удары по энергетическим объектам, чтобы пойти навстречу пожеланиям Вашингтона. При этом, утверждает украинский лидер, Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Зеленский заявил, что за последнюю неделю в результате российских ударов погибли более 100 мирных жителей.

США ограничили разведданные и Starlink

Зеленский также утверждает, что после приостановки атак Украина не получила от США предупреждений о приближении баллистических ракет к украинским целям.

Кроме того, по его словам, была замедлена работа спутниковой системы Starlink, что осложнило действия украинских сил на линии фронта и нанесение ударов средней дальности по российским военным объектам.

Украинский президент отверг версию о техническом сбое. «Американская сторона прямо предупредила Киев о возможном ограничении доступа к разведывательной информации в случае продолжения ударов по российской энергетике», — добавил он.

Зеленский опасается новых сделок Москвы и Вашингтона

По мнению украинского президента, отказ от ударов по российской энергетике может подтолкнуть США и Россию к новым экономическим договорённостям.

«Вопрос лишь в том, когда будет заключена следующая сделка? Возможно, речь пойдет о газе. Скорее всего, именно о газе», — заявил Зеленский.

Он также раскритиковал президента США Дональда Трампа за стремление заключать деловые сделки с Москвой и его отношение к российскому президенту Владимиру Путину.

Зеленский назвал раскол с США выгодным Путину

Украинский лидер заявил, что разногласия между США и Европой, а также между Вашингтоном и Киевом играют на руку Москве. По его словам, это позволяет Путину укреплять позиции внутри России и создавать ощущение, что Москва добивается успеха.

«Россия может воевать… против всех нас, но только тогда, когда мы не вместе», — сказал Зеленский после встреч с британским руководством.

Ранее украинские власти заявляли, что во время российских атак на Киев вновь не получили от США данные о приближении баллистических ракет.

На этом фоне Киев также сообщил об ограничениях в работе Starshield — военного пакета услуг Starlink, используемого украинскими силами.