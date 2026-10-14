Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-й Азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха» – Rebuild Garabagh.

Глава государства сердечно поприветствовал участников по случаю открытия выставки и пожелал им успехов, передает Азертадж.

«Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, заложила основу нового этапа созидания и развития для Карабаха и Восточного Зангезура. В рамках I Государственной программы по Великому возвращению заново отстраиваются наши города и села, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан реализует эти работы за счет собственных финансовых возможностей. На сегодняшний день на восстановление и реконструкцию из государственного бюджета выделено 25,5 миллиарда манатов», — заявил Ильхам Алиев.

По словам президента, для безопасного осуществления Великого возвращения более 300 тысяч гектаров территории очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в 47 населенных пунктов вернулись свыше 40 тысяч человек. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проживают, получают образование и осуществляют деятельность около 100 тысяч человек.

«Транспортная инфраструктура, создаваемая в Карабахе и Восточном Зангезуре, связывает населенные пункты друг с другом, обеспечивая их интеграцию в единое экономическое пространство страны. К настоящему времени проложены дороги протяженностью около 1500 километров, Муровдагский тоннель длиной 11,7 километра стал примером инженерного решения в рамках строительных работ, проводимых в сложных горных условиях. Сданы в эксплуатацию Физулинский, Зангиланский и Лачинский международные аэропорты. Продолжается строительство железных дорог. Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, являясь важной составной частью Зангезурского коридора, имеет стратегическое значение для расширения международных транспортных и логистических связей Азербайджана», — сказал Алиев.

Как отметил глава государства, для обеспечения функционирования новых населенных пунктов и производственных объектов создается необходимая энергетическая и водная инфраструктура:

«В регионе построено одно и восстановлены пять водохранилищ, введены в эксплуатацию 13 подстанций и 38 гидроэлектростанций общей мощностью 307 МВт. Одним из основных направлений развития этой инфраструктуры является превращение Карабаха и Восточного Зангезура в «зону зеленой энергии». Развитие инфраструктуры сопровождается организацией современных социальных услуг в населенных пунктах. В регионе начали функционировать 40 образовательных и 20 медицинских учреждений, а также Карабахский университет в Ханкенди. Расширяется охват государственными, банковскими, почтовыми услугами и услугами связи. Административные центры, построенные и введенные в эксплуатацию в Лачине, Зангилане, Физули и Агдаме, позволяют в едином пространстве оперативно оказывать населению услуги в сфере социального обеспечения, занятости и других областях. Создание инфраструктуры дополняется восстановлением историко-культурного облика Карабаха и Восточного Зангезура. Восстановление историко-культурных и религиозных памятников, разрушенных и поврежденных во время оккупации, создание современной туристической инфраструктуры служат защите богатого наследия региона, возрождению его культурно-духовной жизни, реализации его туристического потенциала».

Как отметил Алиев, возрождение региона также включает устранение экологических последствий оккупации.

«В период оккупации было уничтожено 54,3 тысячи гектаров леса, загрязнены земельные и водные ресурсы. На сегодняшний день восстановлено 600 гектаров лесного фонда. Восстановление лесных и водных экосистем, применение строительных решений, устойчивых к воздействию изменения климата, имеет особое значение для долгосрочного развития региона. Главная цель на следующем, втором этапе реализации Государственной программы Великого возвращения – дальнейшее увеличение частных инвестиций, расширение постоянной занятости и экспортно-ориентированного производства на основе созданных возможностей, а также укрепление позиций Карабаха и Восточного Зангезура в качестве нового центра экономического роста страны. Применяемые в регионе передовые решения в градостроительстве и инженерии формируют опыт, который может быть использован не только в других регионах Азербайджана, но и в международном масштабе. В этой связи успешное проведение Всемирного форума городов (WUF13) в 2026 году в Баку, организованного Программой по населенным пунктам ООН, послужило представлению на международном уровне достижений нашей страны в градостроительной сфере и укреплению ее позиций в глобальном диалоге», — отметил президент.

По словам Ильхама Алиева, выставки Rebuild Garabagh и BakuBuild, проводимые в рамках «Каспийской строительной недели», создают широкие возможности для обмена опытом, презентации новых технологий и налаживания деловых партнерств.

«Уверен, что эти партнерства найдут отражение и в конкретных проектах, внесут значительный вклад в Великое возвращение и долгосрочное развитие региона», — говорится в обращении.

В завершение президент пожелал работе выставки успехов, а всем участникам — новых достижений в их деятельности.