Американский профессор Бренда Шаффер пишет в своей колонке для RealClearWorld о том, что Азербайджан и Армения сумели добиться мира вопреки многолетней деятельности международных организаций, которые тратят миллиарды долларов на урегулирование конфликтов, но зачастую не достигают результатов.

По ее словам, ситуация на Южном Кавказе позволяет сделать пять важных выводов.

Первый — военная победа способна создать условия для дипломатического урегулирования. Освобождение Азербайджаном оккупированных территорий положило начало реальному мирному процессу. После вывода иностранных сил стало значительно проще определить условия мирного соглашения и приступить к делимитации границы. Решительная военная победа, считает Шаффер, оказалась эффективнее бесконечных переговоров.

Второй — международные посредники нередко не решают конфликты, а затягивают их. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, так и не были реализованы. ОБСЕ и три сопредседателя Минской группы — Россия, Франция и США — на протяжении 27 лет проводили встречи, финансировали переговорщиков и делали заявления, фактически сохраняя статус-кво. Россия, которую автор называет главным инициатором конфликта, особенно не была заинтересована в его разрешении.

Третий — решающую роль играет политическое лидерство. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян проявили решительность, призвав свои народы принять непростые реалии ради долгосрочного мира, безопасности и процветания.

Четвертый — интересы армянской диаспоры расходятся с интересами самой Армении. Пока Пашинян стремится развивать сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, многие диаспорские организации в США продолжают выступать против нормализации отношений. Администрация Дональда Трампа, в отличие от предшественников, предпочла прямой диалог с Ереваном, не ориентируясь на позиции армянского лобби.

Пятый — конфликт никогда не был религиозным. Несмотря на попытки представить противостояние как борьбу христианской Армении с мусульманским Азербайджаном, его основу составляли геополитические интересы. Показательно, что шиитский Иран поддерживал Армению в ее противостоянии с преимущественно шиитским Азербайджаном.

Шаффер подчеркивает, что подход Трампа к миротворчеству продемонстрировал преимущества прагматичной дипломатии. Вместо погружения в исторические споры, религиозные противоречия и интересы международных институтов Вашингтон сосредоточился на национальных интересах сторон.

В результате США удалось обойти неэффективные механизмы урегулирования и укрепить собственные позиции на Южном Кавказе.

По мнению автора, мир между Азербайджаном и Арменией открывает новые экономические возможности, включая торговлю электроэнергией и природным газом. Азербайджан уже поставляет Армении значительные объемы топлива и нефтепродуктов по сниженным ценам.

Укрепление стабильности в регионе также способствует ослаблению многолетнего российского и иранского влияния и создает новые возможности для Соединенных Штатов.