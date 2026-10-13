Потери Казахстана в добыче нефти в 2026 году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн.

Об этом сообщил на брифинге заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.