Потери Казахстана в добыче нефти в 2026 году из-за проблем с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и аварии на Тенгизском месторождении составили порядка 6 млн тонн.
Об этом сообщил на брифинге заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин.
«Авария на Тенгизе в начале года, проблемы с КТК — мы потеряли порядка 6 млн тонн нефти. Как потеряли — не добыли, если говорить точно, они лежат в земле, но в процессах экономики не участвуют», — рассказал Жумангарин.