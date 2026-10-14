Война в Украине, несмотря на происходящие повсеместно тревожные события, по-прежнему занимает первые строчки в топовых событиях международной политической повестки. На этот раз тема привлекла внимание тем, что в воскресенье президент США Дональд Трамп выступил с неожиданным сообщением о том, что между Россией и Украиной вступило в силу энергетическое перемирие, добавив при этом, что обе стороны согласились прекратить удары.

Уже 12 октября Зеленский заявил, что российские силы атаковали не менее шести украинских энергетических объектов. При этом, по его словам, Украина в прошедшую ночь не наносила ударов по российским НПЗ. Песков сообщил, что контакты по возможному энергетическому перемирию продолжаются. Таким образом, Москва пока говорит об обсуждении договорённости, которую Трамп уже объявил вступившей в силу.

Интересно, что объявлению о перемирии предшествовало обострение отношений между Вашингтоном и Киевом вокруг украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В частности, Трамп связывает эти атаки с напряжённостью на рынке дизельного топлива и ростом расходов американских потребителей. Зеленский, напротив, указывает на войну на Ближнем Востоке как на более существенную причину подорожания топлива. Тем самым украинский президент оспаривает объяснение Трампа и связывает проблему прежде всего с последствиями американской политики на иранском направлении. Такая аргументация может дополнительно раздражать Трампа, поскольку возвращает вопрос об ответственности за рост цен к решениям самой администрации США.

Причем разность трактовок приобретает особую остроту перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Высокие цены на топливо становятся внутриполитической проблемой для республиканцев, и прекращение украинских атак на российскую нефтепереработку рассматривается Вашингтоном так же, как способ ослабить напряжённость на рынке. 10 октября Трамп уже прямо заявил, что Украине пора получить нового президента, обвинив Зеленского в отказе использовать возможности для урегулирования войны. Таким образом, разногласия по энергетике перерастают в публичное обвинение украинского руководства в затягивании мирного процесса.

Днями ранее — 9 октября президенты США и России говорили по телефону и, вероятнее всего, именно этот разговор повлиял на смену риторики Трампа в отношении украинского руководства. Тогда же стороны договорились о поставках российского дизеля в США и на мировой рынок, для чего Вашингтон временно смягчил санкционные ограничения. Зеленский раскритиковал эту сделку, поскольку доходы от продажи топлива дадут России дополнительные средства для продолжения войны. Недовольство Киева усилило и то, что Трамп объявил о договорённости с Путиным прямо во время переговоров американских представителей с украинской делегацией в Майами, для которой это решение стало неожиданностью.

В целом, стоит напомнить, что еще 15 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приветствовал идею энергетического перемирия, но одновременно связал стабилизацию мирового топливного рынка со снятием санкций и обеспечением безопасности морского экспорта российских нефтепродуктов. Кремль тем самым расширил предмет торга — от взаимного прекращения ударов до восстановления условий российской торговли энергоресурсами. При этом накануне переговоров Трампа и Путина, 8 октября Песков вновь подчеркнул, что Россия выступает за комплексное урегулирование, а не за отдельные соглашения. Это оставляет Москве возможность обсуждать энергетическую паузу, увязывая её с более широкими уступками.

Впрочем, делать однозначные выводы относительно результатов разговора Путина и Трампа все же не стоит. Между сторонами сохраняются различия в подходах. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин не подтвердил немедленного возобновления трёхсторонних переговоров, заявив, что Москва ещё определится с их сроками. Российская сторона объясняла это украинскими атаками в дни выборов в Госдуму. Одновременно Ушаков сообщил, что Трамп обещал передать украинской делегации в Майами соответствующие российские сигналы. В этой последовательности американский президент выступает не только организатором переговоров, но и каналом передачи позиции Кремля Киеву.

Вечером 12 октября появилась информация со ссылкой на трёх осведомлённых собеседников, что американские представители объясняли дизельную сделку попыткой вернуть Москву за стол переговоров. По этой версии, Вашингтон рассчитывает сначала предложить России экономический стимул, а затем добиться ответных шагов. Украинская делегация, однако, не приняла формальных обязательств, выразив готовность к энергетическому перемирию при взаимности. Получается, уступка Москве уже сделана, а её встречные обязательства ещё предстоит согласовать.

Москва, в свою очередь, поддерживает позицию Трампа по смене украинского руководства, чем бы она ни была вызвана. 12 октября Песков, комментируя призыв Трампа к смене украинского президента, заявил, что для прекращения войны украинское руководство должно принять сложные решения и проявить политическую волю. Это заявление фактически демонстрирует общее мнение Белого дома и Кремля о том, что именно Зеленский, его позиция является одним из главных препятствий на пути к будущему соглашению. Кремлю в целом выгодны обвинения Трампа в адрес Зеленского, поскольку они позволяют Москве возлагать ответственность за отсутствие соглашения на украинского президента, не смягчая собственных требований.

Давление, по сообщениям СМИ, затрагивает и военную поддержку Украины. Так, Financial Tim es сообщила об американских угрозах ограничить обмен разведданными и закупки американского оружия через механизм PURL, если Киев продолжит атаки на российскую энергетику. Хотя сообщения об угрозах ограничить военную поддержку Украины пока не получили однозначного подтверждения, все же доподлинно известно, что Трамп публично потребовал от Киева прекратить удары по российским НПЗ.

Но, пожалуй, наиболее существенная неопределённость касается самого содержания перемирия. По пересказу сообщения Axios, первоначальная американская формула предусматривает прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам, тогда как защита электростанций и энергосетей может стать следующим этапом. Если эта последовательность подтвердится, Россия получит защиту нефтепереработки раньше, чем Украина добьётся прекращения атак на инфраструктуру электроснабжения и отопления. Формальная взаимность запрета на удары по НПЗ в таком случае не обеспечит равнозначного результата для двух сторон.

Поэтому перспективы инициативы зависят, скорее, от того, удастся ли согласовать единый перечень защищаемых объектов, сроки прекращения ударов и последствия нарушения договорённости. Для Украины принципиально, чтобы отказ от атак на российскую нефтепереработку сопровождался защитой собственной энергетики. Для России обсуждение паузы уже стало возможностью поставить вопрос о санкционных уступках. Трамп рассчитывает добиться соглашения и снизить цены на топливо, но его давление на Зеленского и договорённости с Путиным вызывают критику как в США, так и в Европе.

Сам Зеленский заявил о готовности провести президентские выборы при условии полного прекращения огня на 60 дней, предложив Трампу добиться согласия Путина. Однако 12 октября Кремль отверг предложение украинского лидера. Вместо этого пресс-секретарь российского президента Песков заявил о готовности Путина остановить удары только на день голосования. Такая пауза не отвечает украинскому условию, предусматривающему время для подготовки выборов. Поэтому спор касается уже не только необходимости голосования, но и того, готова ли Москва обеспечить условия для его проведения.