В Турции, переживающей серьёзные экономические и политические проблемы, часть СМИ и экспертного сообщества нашла куда более удобный повод для возмущения — школьную форму в Азербайджане.

Судя по накалу кампании, платок азербайджанской школьницы волнует их сильнее, чем турецкая инфляция, а решения Баку заслуживают большего внимания, чем коррупционные скандалы в собственной стране. За сутки в соцсетях и СМИ появляются сотни публикаций против Азербайджана. И чем громче эта истерия, тем настойчивее возникает вопрос: кому понадобилось превращать соседнюю страну в мишень для общественного гнева?

Волна усилилась после принятия Азербайджаном в сентябре 2026 года новых правил школьной формы (решение Кабинета министров № 309 от 21 сентября), которые запрещают элементы одежды, нарушающие принцип светскости образования и целостность формы. Это вызвало протесты и информационную кампанию в Турции, включая акции у консульства Азербайджана в Стамбуле. Совет по медиа и вещанию и парламентская комиссия заявили о скоординированной кампании отдельных кругов в Турции против альянса Баку и Анкары.

На фоне этой кампании всё заметнее стремление отдельных кругов в Турции переключить общественное внимание с внутренних проблем страны — тяжёлой экономической ситуации, роста цен, инфляции и последних коррупционных скандалов — на события в Азербайджане.

Официальная годовая инфляция в Турции в сентябре 2026 года снизилась до 29,73% (самый низкий показатель с ноября 2021 года и впервые ниже 30% почти за пять лет). Тем не менее это всё ещё крайне высокий уровень. По данным TÜİK: продукты питания и безалкогольные напитки — около 27,6–33%, жильё, коммунальные услуги и энергия — 40–44%, транспорт — 32–35%. Цены выросли примерно на 24% с начала 2026 года. Месячный рост в сентябре составил 1,84%.

Реальная жизнь ещё жёстче. По расчётам конфедерации TÜRK-İŞ на сентябрь 2026 года, «граница голода» (минимальные расходы на еду для семьи из четырёх человек) достигла 37 801 лиры, а «граница бедности» (еда + жильё, транспорт, образование, медицина и прочие базовые нужды) — 123 130 лир. При этом минимальная зарплата составляет 28 075 лир в месяц — она ниже даже «границы голода». Безработица держится в районе 7,8% (август, сезонно скорректированная), выше среди женщин и молодёжи.

Предвзято поднимая тему «светскости» и «хиджаба» в Азербайджане, организаторы кампании стремятся отвлечь внутреннюю аудиторию от непростой экономической ситуации в Турции, неконтролируемой инфляции и резкого роста цен. Определённые круги, пытаясь нейтрализовать растущее общественное недовольство на фоне экономических трудностей и финансового скандала, искусственно создают образ «внешнего врага» или «исламофобского брата», манипулируя эмоциями масс.

Те, кто нападает на Азербайджан, предпочитают рассуждать о головных уборах чужих школьниц, а не о пустеющих холодильниках и кошельках собственных граждан. Но дороговизна жизни — лишь одна сторона турецкой действительности. Есть и другая, о которой куда менее удобно говорить с тем же возмущением.

Пока одни требуют от Баку объяснений по поводу школьной формы, в самой Турции разгорается финансовый скандал на астрономическую сумму — почти 188 миллиардов лир (188 миллиардов лир). Причём в центре этой истории оказались не только инвестиционные фонды, но и представители политической элиты страны.

Генеральная прокуратура Стамбула расследует одно из крупнейших финансовых дел в экономической истории Турции. Речь идёт о предполагаемом мошенничестве с инвестиционными фондами и манипуляциях на рынке на сумму около 187,65 миллиарда лир (примерно 3,8 миллиарда долларов при курсе 49,3–49,4 лиры за доллар). По данным министра юстиции Акына Гюрлека, 214 физических и юридических лиц (141 человек и 73 компании) получили сверхприбыли более 100 миллионов лир каждая — всего 187,65 млрд лир — из фондов, управляемых Tera, Pusula и Hedef Portföy. Следствие подозревает участников в рыночных манипуляциях и использовании схем, напоминающих финансовую пирамиду, когда выплаты одним инвесторам осуществляются за счёт средств других, а не реальной прибыли.

17 сентября 2026 года Совет по рынку капитала (SPK) приказал ликвидировать 131 фонд семи управляющих компаний. Это затронуло около 455 758 индивидуальных инвесторов; активы оценивались в 17–20 миллиардов долларов. Министр финансов Мехмет Шимшек ещё в ноябре 2025 года публично говорил о манипуляциях через отдельные фонды, однако жёсткие меры последовали лишь спустя почти десять месяцев. Скандал привёл к арестам десятков человек (к началу октября число задержанных и арестованных превысило 80), включая руководителей фондов и бывшего заместителя главы Центрального банка. Политический удар затронул правящую AKP: заместитель председателя партии и бывший министр по делам семьи Фатма Бетюль Саян Кая ушла с постов после обвинений в том, что она и муж получили колоссальную прибыль (по оценкам оппозиции — порядка 1,3–2,2 млрд лир) на связанных акциях (Özata Denizcilik) незадолго до обвала. Их активы замораживали; позже они заявили о добровольном возврате «необоснованной» прибыли.

Этот скандал потряс политическую и финансовую элиту страны. И именно на таком фоне отдельные турецкие СМИ и эксперты с завидным упорством продолжают искать проблемы в Азербайджане. Обсуждение чужой школьной формы, похоже, оказалось куда привлекательнее разговора о собственном финансовом рынке, сомнительных миллиардных прибылях и политических фигурах, чьи имена оказались связаны со скандалом. Ведь одно дело — требовать объяснений от Баку, и совсем другое — задавать неудобные вопросы тем, кто находится рядом и обладает реальной властью.

Можно сколько угодно возмущаться правилами азербайджанских школ, обвинять Баку в нарушении религиозных свобод и разыгрывать карту братских чувств, но от этого продукты в турецких магазинах не станут дешевле, минимальная зарплата не достигнет даже «границы голода», а вопросы к участникам финансового скандала на 187,65 миллиарда лир никуда не исчезнут.

У Азербайджана свои законы, свои принципы государственного устройства и своё право определять правила жизни внутри страны. Братство не даёт никому права распоряжаться этим выбором. Президент Ильхам Алиев публично предупредил о недопустимости вмешательства в «образ жизни» страны.

И тем, кто сегодня громче всех поучает Баку, стоило бы наконец обратить внимание на собственных граждан. Их куда больше должны волновать собственные проблемы и повестка. Азербайджан не обязан служить громоотводом для чужих проблем. И уж точно не должен отвечать за то, на что турецким гражданам не могут дать внятного ответа у них дома.