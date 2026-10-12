Более 700 украинских детей прошли реабилитацию в Азербайджане, где им обеспечили отдых, поддержку и теплый прием, сообщил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, очередная группа приехавших в республику украинцев состоит из жителей Киевской и Днепропетровской областей. Среди них – семьи военнослужащих, в том числе жены и 30 детей.

«Мы очень ценим поддержку руководства Азербайджана и всего азербайджанского народа. Уже более 700 детей посетили Азербайджан, где им оказали особое гостеприимство, обеспечили реабилитацию и необходимую поддержку», – сказал Гусев.

Посол подчеркнул, что Украина никогда не забудет поддержку Азербайджана.