Наша проблема с религией связана больше с той опасностью, которую создаёт для Азербайджанского государства определённая категория верующих, управляемая из-за рубежа и находящаяся в состоянии идеологического отравления. И проявления этой опасности выходят наружу. Об этом Minval Politika заявил председатель Комитета по общественным объединениям и религиозным учреждениям Милли Меджлиса Азербайджана Фазиль Мустафа.

Комментируя обсуждение правил ношения хиджаба в школах и различное отношение к этому вопросу в обществе, парламентарий отметил, что требования к школьной одежде должны быть едиными для всех учащихся, независимо от их религиозных убеждений.

Он особо подчеркнул, что в Азербайджане, однако требования к внешнему виду учащихся должны быть едиными для всех. По его словам, эти правила распространяются на представителей всех религий, включая мусульман, христиан и иудеев, а также на неверующих. В качестве примера он отметил, что ограничения касаются не только религиозных атрибутов, но и одежды, не соответствующей установленным требованиям, в том числе мини-юбок.

Однако банальное требование соблюдать школьную форму свели к поиску идеологических мотивов. Никто в стране не запрещал хиджаб.

«После школы пусть тот, кто хочет, носит хиджаб, ведь на это ведь нет запрета? К тому, что кто-то во дворе, дома, в месте поклонения, в мечети, на дороге, на улице носит — к этому ведь нет возражений? Пойдите, посмотрите на соседнюю страну, разве там сможешь пройти по улице без платка?» — отметил собеседник.

Он отметил, что решения государства, в том числе в религиозной сфере, исходят из интересов национальной безопасности. По его словам, обеспокоенность Азербайджана связана не с религией как таковой, а с определённой категорией верующих, которые, как он утверждает, находятся под влиянием зарубежных сил и подвергаются идеологическому воздействию, что может создавать угрозы для государства и общественного порядка.

При этом он подчеркнул, что в школах приоритетом должны оставаться качество образования, здоровая образовательная среда и эффективные методы обучения. По его оценке, авторитет школы в азербайджанском обществе заметно снизился, и эту тенденцию необходимо изменить.

Говоря о светскости, он отметил, что её понимание может различаться в зависимости от особенностей каждого государства, однако основополагающим принципом остаётся отделение религии от государства. Если государство видит потенциальную угрозу общественному порядку, связанную с религиозным невежеством, оно должно принимать необходимые меры для защиты граждан.

В качестве примера он привёл практику других стран, в том числе Казахстана, а также решения, принимаемые в интересах безопасности и государственной политики. Такие меры могут вызывать недовольство отдельных групп, однако если они необходимы для обеспечения национальных интересов, государство должно быть готово их реализовывать.

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов прокомментировал дискуссию вокруг требований к школьной форме в Азербайджане, подчеркнув, что решение Кабинета министров устанавливает общие правила одежды для учащихся, а не направлено против конкретной религии. Мамедов также выразил обеспокоенность попытками использовать ситуацию для создания напряжённости в обществе.

«В целом же, вопрос заключается в том, что сегодня по этому вопросу мы видим проявления попыток манипуляции, чтобы создать напряженность. То есть мы должны быть максимально внимательны, чтобы не идти на провокации. В нынешнее время каждый должен быть максимально осторожным и терпеливым», — сказал парламентарий.

Ситуация в Азербайджане, безусловно, чувствительная, и найдутся те, кто захочет воспользоваться ею в своих целях. Поэтому каждый должен проявлять максимальную бдительность, осторожность и терпение, заявил депутат Мамедов.