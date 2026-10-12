Первую встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, состоявшуюся 28 февраля 2025 года, помнят все. Она обернулась публичным скандалом, после которого казалось, что Вашингтон вот-вот отвернется от Киева, оставив Украину один на один с Россией. Но прошло немало времени, а предсказанного разрыва так и не произошло. Американская помощь возобновилась, европейцы активизировались, а Зеленскому удалось восстановить рабочие отношения с Вашингтоном.

Правда, для этого Киеву пришлось пойти навстречу американской администрации. В марте 2025 года Украина согласилась на предложенное США 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного согласия России. В апреле стороны подписали соглашение о природных ресурсах, предусматривающее создание совместного инвестиционного фонда. При этом Украина сохранила право собственности на свои недра, но прямых американских гарантий безопасности не получила. По территориальному вопросу принципиальных уступок Киев так и не сделал.

Сегодня ситуация во многом напоминает ту февральскую историю. С той лишь разницей, что теперь Трамп действует куда решительнее, а пространство для маневра у украинского президента заметно сузилось.

Трамп торопится остановить войну. Причем его, судя по последним заявлениям, все меньше беспокоит, на каких условиях будет достигнуто соглашение и какую цену за него придется заплатить Украине. Американскому президенту нужен результат, который можно предъявить собственным избирателям. И желательно как можно скорее.

Особенно показательно, что украинский вопрос теперь оказался тесно связан с американскими экономическими интересами. Трамп договаривается с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива (причем Зеленский узнает об этом из новостей), одновременно требуя от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Для Вашингтона снижение цен на топливо становится важнее прежней логики экономического давления на Москву.

Еще недавно разрушение российской энергетической инфраструктуры рассматривалось Киевом как способ ослабить военный потенциал противника. Теперь за продолжение таких атак Украине, по данным Financial Times, грозят ограничением поставок американского оружия и разведывательной информации.

В этой истории примечательна и позиция Москвы. Еще в минувшую пятницу, 9 октября, Трамп объявил об энергетическом перемирии, хотя, по сведениям Axios, Россия пока не дала на него согласия. Получается, что американский президент требует уступок от Киева, не получив окончательных гарантий со стороны Кремля.

Для Зеленского ситуация приобретает и личный характер. Призыв Трампа избрать нового украинского президента — публичный сигнал о том, что нынешний хозяин Белого дома готов рассматривать смену руководства Украины как один из путей к соглашению. Зеленский отвечает предложением провести выборы после двухмесячного прекращения огня, но сама тема его политического будущего теперь вынесена на международный уровень.

Не легче положение и у европейцев. Они продолжают оплачивать американское вооружение для Украины, однако, как выясняется, Вашингтон способен перекрыть даже этот механизм. Европа располагает деньгами и политической волей поддерживать Киев, но по-прежнему не обладает достаточной самостоятельностью в вопросах его военного обеспечения.

Впрочем, преждевременно утверждать, что Трамп уже сделал окончательный выбор в пользу Москвы. Его заявления нередко служат инструментом давления, а жесткие ультиматумы могут сменяться новыми предложениями. Однако рассчитывать на очередную смену позиции американского президента для Зеленского становится все более рискованно.

В отличие от февральского кризиса, когда конфликт с Трампом удалось постепенно сгладить, теперь на кону стоят конкретные механизмы американской поддержки Украины. И если тогда Зеленскому удалось восстановить отношения с Вашингтоном, то сегодня нет никаких гарантий, что этот сценарий повторится.

Для Киева главный риск заключается даже не в том, что Вашингтон однажды объявит об отказе от поддержки. Гораздо опаснее постепенное изменение американской политики, при котором Украина формально остается союзником США, но вынуждена принимать условия, на которые прежде не согласилась бы.

И если этот процесс продолжится, Зеленскому придется выбирать не между хорошим и плохим соглашением, а между тяжелыми уступками и перспективой вести войну с существенно меньшей американской поддержкой. Европейцам же предстоит решить, готовы ли они не только возражать Трампу, но и самостоятельно оплачивать последствия своего несогласия.