Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сотрудничество с Россией может помочь снизить цены на дизельное топливо для американцев.

«Любой в Конгрессе, кто говорит, что какой-то старый закон или нынешний законопроект Линдси Грэма запрещает нам это делать, — неправ», — заявил Бессент.

По его словам, президент США Дональд Трамп пришел к власти с мандатом действовать в интересах американцев, а снижение цен на дизельное топливо отвечает этим интересам.

Он особо отметил, что администрация Трампа намерена действовать в рамках своих законных полномочий.