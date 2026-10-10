Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине пришло время избрать нового президента. Соответствующий пост Сибига опубликовал в социальной сети X.

«Владимир Зеленский возглавляет нашу нацию в военное время, во время войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и они имеют право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо справляется со своей работой», — заявил глава украинского МИД.

Сибига также отметил, что Зеленский «заслуживает поддержки».

Ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами у Белого дома заявил, что Украине следует избрать нового президента.