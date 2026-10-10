Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский упустил несколько возможностей завершить конфликт, и призвал украинское руководство изменить курс. По словам американского лидера, действия Киева создают проблемы для всего мира.

«Зеленскому лучше немедленно остановиться. Зеленский мог завершить войну уже несколько раз», — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома также потребовал от Украины прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — заявил президент США.

Кроме того, Трамп высказался за смену руководства Украины.