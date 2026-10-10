Роспотребнадзор приостановил ввоз и продажу в России ряда грузинских напитков, включая вина, коньяк, пиво, минеральную воду «Набеглави» и Coca-Cola, произведенную в Грузии, сообщает РБК.

Соответствующий документ оказался в распоряжении редакции. Информацию подтвердил источник РБК на алкогольном рынке, а представитель одной из крупнейших торговых сетей заявил, что «такое письмо поступало».

Согласно документу, ограничение связано с временной санитарной мерой, введенной в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии. Она касается продукции, не соответствующей установленным требованиям по органолептическим и физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

Под ограничения попали вина АО «ТЕЛИАНИ ВЕЛИ», АО «ТБИЛВИНО» и ООО «ВАЙНМЕН», вино и коньяк ООО «БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ», пиво АО «Грузинская Пивная Компания», безалкогольная Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави» компании «ХЕЛСИ ВОТЕР».