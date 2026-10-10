В Азербайджане планируют принять закон о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Новый закон предусматривает ограничения на распространение соответствующего контента в СМИ, Сети, рекламе, кино и образовательных учреждениях.

Под запрет может попасть распространение среди несовершеннолетних материалов, пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию.

За нарушения предполагаются штрафы, а при повторных случаях — административный арест. СМИ могут грозить приостановка деятельности, иностранным медиа — аннулирование разрешения на работу в стране. Ответственность также предусмотрена для владельцев и руководителей СМИ.

Заявленная цель инициативы — защита детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию.