Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным достигнута договоренность о масштабных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а затем дополнительно 1 млн тонн.

Кроме того, с учетом состояния российских нефтеперерабатывающих заводов в течение короткого времени планируется поставить еще 3 млн тонн дизельного топлива.

Американский президент выразил уверенность, что достигнутые договоренности с Россией, а также, по его утверждению, полный контроль США над Ормузским проливом приведут к быстрому и рекордному снижению мировых цен на дизельное топливо.

Трамп подчеркнул, что снижение стоимости топлива для американцев, особенно фермеров, владельцев ранчо и водителей грузовиков, остается одним из его главных приоритетов.