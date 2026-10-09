Азербайджан и Германия обсудили эффективное партнерство в энергетической сфере, а также шаги, которые будут предприняты для поддержки сотрудничества в области промышленности и технологий.

Как сообщили в Министерстве экономики, соответствующие обсуждения прошли на встрече заместителя министра экономики Самеда Баширли с представителем Министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Хекман.

На встрече состоялся обмен мнениями об эффективном партнерстве в энергетической сфере, в том числе о шагах, которые будут предприняты для поддержки сотрудничества в области промышленности и технологий, а также о координации обсуждаемых в данной сфере инициатив.

Были обсуждены проведение заседаний Азербайджано-германского делового совета, а также Германо-азербайджанской рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям и другие вопросы повестки дня.