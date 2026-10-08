Перед нами яркий пример провокации настолько примитивной, что поневоле возникает вопрос: действительно ли их авторы понимают, о чем говорят, или просто механически выполняют привычную политическую работу? Речь идет о том, что более чем сто членов Конгресса США – 26 сенаторов и 75 членов Палаты представителей – призвали госсекретаря Марко Рубио прекратить военную помощь Азербайджану. Инициатива, поддержанная Armenian National Committee of America, связана с вынесенными в Баку приговорами бывшим руководителям сепаратистского режима в Карабахе.

Очевидно, что прежде чем американским законодателям требовать от Баку пересмотра судебных решений, им стоило бы хотя бы ознакомиться с тем, за что именно эти люди были осуждены. Напомню, что 5 февраля 2026 года Военный суд Баку вынес приговоры 15 бывшим представителям карабахского сепаратистского режима, а 6 августа Апелляционный суд оставил эти решения без изменения.

Пять человек, в том числе Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян, получили пожизненное заключение; Аркадий Гукасян и Бако Саакян – по 20 лет, остальные – от 15 до 19 лет. Суд признал их виновными в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, планировании и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушениях законов и обычаев войны, терроризме и финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других преступлениях.

Если перевести юридический язык обвинений на обычный человеческий, речь идет о развязывании и ведении войны против Азербайджана, организации незаконных вооруженных формирований и террористической деятельности, убийствах и насилии в отношении мирного населения, незаконном удержании территорий, насильственном перемещении людей, пытках и других тяжких нарушениях законов и обычаев войны, которые, согласно выводам азербайджанского суда, были частью системной деятельности руководителей сепаратистского режима.

Тут стоит напомнить, что Соединенные Штаты сами обладают законодательством, предусматривающим чрезвычайно суровое наказание за военные преступления. В соответствии с 18 U.S.C. § 2441 за совершение военного преступления предусмотрено пожизненное заключение либо иной срок, а если в результате преступления погиб человек, американское законодательство в определенных случаях предусматривает даже смертную казнь. Американский Минюст неоднократно предъявлял обвинения в военных преступлениях. И это – доказательство того, что американским конгрессменам не стоит лезть со своим уставом в чужой монастырь. Особенно учитывая собственные судебные традиции.

Но еще более показательной эта история становится, если посмотреть на нее через призму 1992 года. Именно тогда Конгресс США принял поистине аморальную 907-ю поправку, фактически запретившую прямую американскую помощь Азербайджану. Аморальность данного шага заключалась в том, что он был осуществлен в тот самый год, когда Армения оккупировала Шушу и Лачин, а армянские боевики совершили геноцид против мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Да, санкции были введены не против страны-агрессора и оккупанта, а против страны – жертвы военной агрессии и оккупации. Назвать этот шаг иначе, чем аморальным, просто невозможно.

Но данный шаг, как показало время, не остановил Азербайджан, не заставил нашу страну отказаться от своих национальных интересов и не изменил его стратегический курс. За последующие десятилетия Азербайджан укрепил экономический потенциал, создал мощную армию, существенно расширил международные связи и в 2020 году восстановил контроль над значительной частью оккупированных территорий, а в 2023 году восстановил полный контроль над Карабахом. Все это Азербайджан осуществил, опираясь на свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Поэтому рассчитывать, что Азербайджан, превратившийся сегодня в самостоятельного и влиятельного игрока, в лидера Южного Кавказа, вдруг изменит свою государственную политику под давлением группы американских законодателей, – мягко говоря, наивно. Тем более что сама американская политика в отношении Баку демонстрирует совершенно другую реальность.

Достаточно посмотреть на прошедшую на прошлой неделе военную выставку ADEX-2026 в Баку. Впервые в истории выставки сразу несколько крупнейших американских компаний – Northrop Grumman, Lockheed Martin, SIG SAUER, Vantor и Ondas – были представлены на ней. Всего же на ADEX представлены 52 страны и 277 компаний и организаций. Вот где особенно хорошо видна разница между политическими заявлениями отдельных американских законодателей и реальными стратегическими интересами Соединенных Штатов.

Пока 101 член Конгресса требует остановить военную помощь Азербайджану, американская оборонная промышленность приходит в Баку и демонстрирует заинтересованность в сотрудничестве. Пока армянское лобби пытается представить Азербайджан как проблему, американский бизнес видит в нем рынок, партнера и важный элемент региональной безопасности.

Еще показательнее то, что происходит вокруг TRIPP – «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания». Показательно, что сегодня, то есть практически одновременно с появлением нынешней провокационной инициативы конгрессменов, представители Азербайджана и Армении провели в армянском Горисе техническую встречу, посвященную прокладке линий электропередачи в рамках TRIPP. Стороны обсуждали технические вопросы, координацию и дальнейшие шаги по реализации проекта.

Это принципиально важный момент. Баку и Ереван, при всех сохраняющихся противоречиях, уже обсуждают конкретную инфраструктуру будущего. США заинтересованы в коридоре, который должен связать Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении и создать альтернативные транспортные маршруты между Азией и Европой. А американский политолог Джордж Фридман в опубликованном анализе прямо пишет, что Азербайджан стал ведущей державой Южного Кавказа, а сам регион приобретает все большее значение в Восточном полушарии.

Иными словами, реальная геополитика уже ушла далеко вперед от логики армянского лобби. Американский бизнес идет в Баку. Вашингтон развивает энергетическое и стратегическое партнерство с Азербайджаном. Кроме того, в феврале 2026 года США и Азербайджан подписали документ о стратегическом партнерстве, охватывающий оборону, энергетику, искусственный интеллект и другие направления. Американская сторона также публично демонстрировала интерес к энергетическим инвестициям и роли Азербайджана в Срединном коридоре.

На этом фоне нынешнее письмо 101 законодателя выглядит просто нелепым. Ведь оно идет вразрез с тем курсом на стратегическое взаимодействие, который Вашингтон сам выстраивал с Баку. По сути, имеет место попытка срыва этого курса со стороны тех, кто всегда танцевал под армянский дудук. Танцевали, как показала ситуация с проармянским экс-сенатором Робертом Менендесом, вовсе не бескорыстно. Как известно, Менендес был осужден по делу о коррупции и взяточничестве: прокуратура утверждала, что он вместе с женой получал взятки – наличные деньги, золотые слитки, автомобиль и другие ценности – в обмен на использование своего политического влияния. На мой взгляд, более чем вероятно, что ровно тем же заняты и многие из тех американских конгрессменов, кто подписал это провокационное заявление.

И здесь особенно уместно вспомнить слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные на съезде партии «Ени Азербайджан»: «Сегодня в разных местах идут войны. За каждым, как говорится, стоит «большой дядя». За некоторыми – даже несколько. Мы же – в одиночку». Президент нашей страны напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ были ведущими мировыми державами и поддерживали Армению, однако Азербайджан, несмотря на это, сумел восстановить свою территориальную целостность.

В этом и заключается главный урок всей нынешней истории. Азербайджан уже прошел тот этап, когда внешнее давление могло определять его стратегическую судьбу. И если кто-то в Вашингтоне до сих пор этого не понял, ему стоит внимательнее посмотреть не на письма армянского лобби, а на карту Южного Кавказа, список участников ADEX, документы о стратегическом партнерстве США и Азербайджана и на сегодняшнюю техническую встречу в Горисе. Там, в отличие от конгрессменских писем, находится реальная политика.