В Туркменбаши прошла 8-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Главный итог для нас: Азербайджан принимает первое председательство в формате в 2027 году. Следующий саммит состоится в 2027 году в Азербайджане.

Единогласие в этой истории работает как цифра. Решение о полноправном участии Азербайджана было принято единогласно на 7-й встрече в Ташкенте в ноябре 2025 года. Меньше чем за год мы прошли путь от нового участника до председателя. В международных форматах председательство нередко становится предметом долгих согласований, и когда решения принимаются без единого возражения, это говорит не о процедуре, а об отношении.

Одним из первых Ильхама Алиева поздравил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Он говорил прямо: председательство Азербайджана придаст новый импульс совместной работе и развитию взаимовыгодного сотрудничества. Бишкек, по его словам, готов оказывать необходимую поддержку и помогать в реализации приоритетов азербайджанской стороны. Когда лидер соседней страны заранее предлагает помощь, это больше, чем дежурная любезность.

Теперь о масштабе. Население Центральной Азии оценивается примерно в 85 миллионов человек. Нас чуть больше 10 миллионов. Соотношение примерно один к восьми. Председательство досталось не самому большому, а самому нужному. Нужному потому, что у Каспия две стороны, и у региона нет более короткого и удобного пути на запад, чем через наш берег.

Это видно по грузам. По Транскаспийскому маршруту в 2025 году перевезли 4,119 млн тонн против 4,484 млн в 2024 году, то есть на 8% меньше рекордного года, но в 5,4 раза больше, чем в 2019-м (759 тысяч тонн). Транзит между Узбекистаном и Азербайджаном в 2025 году составил 1,4 млн тонн. Казахстан в своих планах ориентируется на 7,2 млн тонн по маршруту в 2027 году. Даже после паузы это рынок, где объёмы должны вырасти ещё почти вдвое, и председатель с портами, железной дорогой и выходом в Турцию и на Южный Кавказ получает не почётную должность, а рабочее место.

Дата тоже говорит сама за себя. Мы отмечаем 35 лет независимости, и в начале девяностых прогнозы были другими. Летом на Глобальном медиафоруме в Шуше Ильхам Алиев напомнил, что после распада Советского Союза многие аналитики в России говорили: республики не смогут жить без центра.

«Но ни одна не исчезла», — сказал он, добавив, что в этом и состоит преимущество независимости.

За три с лишним десятилетия, по его словам, Азербайджан стал средней державой. Теперь те, кого списывали со счетов, сидят за одним столом сами. Формат растёт вместе с ними: за январь–июль 2026 года страны региона поставили друг другу товаров на $8,1 млрд, на 25,4% больше, чем год назад.

Торговля тоже идёт вверх. Как заявил Ильхам Алиев на встрече в Туркменбаши, в прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50 процентов. Цифры по отдельным рынкам это подтверждают: в 2025 году товарооборот с Узбекистаном составил $795,2 млн (в 3,1 раза больше, чем в 2024-м), с Казахстаном $670,6 млн (в 1,4 раза больше). Вместе это около $1,5 млрд, и торговля растёт быстрее транзита. Растёт и присутствие бизнеса. «Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов», — подчеркнул президент. Председательство даёт возможность превратить транзитные тонны в обмен товарами, инвестициями и совместными проектами.

Открыт и вопрос о будущем самого формата: президент Узбекистана предлагал преобразовать консультативные встречи в полноценное «Сообщество Центральной Азии». Баку получает ключ как раз в тот момент, когда формат может стать полноценным институтом.

Ещё в ноябре 2025 года Азербайджан был новичком в этом формате. Сегодня он принимает в нём председательство. Шесть стран, около 95 миллионов человек, коридор, по которому уже идут миллионы тонн грузов, и предложения лидеров на 2027 год: бизнес-форум, единая торговая площадка. В 1991 году все страны региона начинали с чистого листа. Тридцать пять лет спустя они вместе выстраивают повестку для всего пространства между Пекином и Европой, а через год Баку примет их у себя. Для нас это не награда за пройденное, а старт нового этапа.