В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50 процентов.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на 8-й Консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии в городе Туркменбаши, передает Азертадж.

«Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов», — подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана отметил необходимость активнее использовать возможности этих инвестиционных фондов, прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации.

«Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки», — добавил он.

Алиев также отметил, что одним из основных направлений сотрудничества Центральной Азии и Азербайджана является транспорт.

«Каспийское море сегодня играет все большую роль в транспортном взаимодействии наших стран. Транспортная инфраструктура на обоих берегах Каспия имеет важное значение для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее с международными рынками», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что сегодня наблюдается значительный рост объемов перевозок через Каспий.