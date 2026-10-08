Wildberries расширяет присутствие в Узбекистане – компания построит крупный логистический хаб в Ташкентской области и уже получила места своих представителей в наблюдательном совете национального почтового оператора UzPost. Об этом сообщают узбекские СМИ.

Правительство Узбекистана и Wildberries подписали инвестиционный договор о строительстве многопрофильного логистического комплекса в Зангиатинском районе Ташкентской области. Хаб разместится на участке площадью 67,3 га в махалле «Богзор». Проектные работы уже начались, а строительство планируется начать в конце октября.

На объекте и в связанных с его деятельностью направлениях рассчитывают создать около 7,5 тыс. рабочих мест. Еще не менее 2 тыс. человек должны пройти подготовку по специализированным образовательным программам.

Отдельным направлением станет продвижение узбекских товаров за рубежом. Wildberries планирует содействовать росту экспорта местной продукции, а новый комплекс должен расширить складские и логистические возможности региона.

Параллельно компания усиливает свое участие в работе UzPost. В начале октября акционеры национального почтового оператора избрали новый наблюдательный совет, в который вошли пять представителей структур Wildberries & Russ. В Wildberries объяснили, что участие их менеджеров в совете направлено на модернизацию UzPost, повышение качества и скорости услуг, а также развитие электронной торговли. В компании также заявили, что почтовый оператор получит дополнительные возможности для роста за счет инвестиций и технологической поддержки.

Ранее сообщалось, что логистический центр Wildberries в городе Котовск Тамбовской области полностью сгорел после атаки украинских беспилотников в ночь на 26 августа.