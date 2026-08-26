Минувшей ночью украинские дроны атаковали крупнейший НПЗ и один из главных хабов Wildberries в России.

В Котовске Тамбовской области атакован и горит склад Wildberries. Местные власти также подтвердили атаку.

«В результате ударов украинских БПЛА произошёл пожар на логистическом центре Wildberries. Площадь возгорания — более 100 000 кв. метров», — заявил губернатор.

Склад Wildberries в Котовске — один из ключевых логистических объектов WB в Центральной России.

Кроме того, в Кстово Нижегородской области атакован и горит НПЗ.

По данным Exilenova+, речь идет о «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе» — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в том числе авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских сил.

