Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял основателя компании «Лукойл» Вагита Алекперова. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

В ходе встречи Токаев был проинформирован об итогах текущей деятельности «Лукойла» в Казахстане, а также о планах компании на ближайшую перспективу.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в рамках совместных проектов в нефтегазовой отрасли.

Встреча состоялась на фоне решения «Лукойла» о продаже зарубежных активов, принятого после введения США санкций против российской компании в октябре 2025 года.