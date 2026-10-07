Число погибших в результате ДТП с участием грузовика Mercedes Atego в Гарадагском районе Баку возросло до четырех. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

По данным ведомства, в результате столкновения грузовика с металлическими ограждениями люди оказались зажаты в деформированном автомобиле.

Спасатели МЧС извлекли из машины тела четырех человек и одного пострадавшего живым, после чего передали их соответствующим службам.

15:29 В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, еще двое получили ранения.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана, авария произошла 7 октября около 14:20 на 21-м километре дороги Баку — Газах.

По предварительным данным, грузовой автомобиль марки Mercedes Atego потерял управление, врезался в металлическое ограждение и перевернулся.

В результате ДТП три человека погибли, еще двое получили телесные повреждения.

По факту проводится расследование.