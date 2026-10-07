История с задержанием бывшего главы Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Аугуста Ханнинга быстро стала международным скандалом. Но если посмотреть, как дело начиналось, видно, насколько сюжет в заголовках расходится с материалами расследования.

6 октября Ханнинг, руководивший BND в 1998–2005 годах, был задержан. Ему вменяют получение государственной тайны, разведывательную деятельность, шпионаж с признаками государственной измены и подозрение в попытке государственной измены.

По версии следствия, после ухода со службы он продолжал получать секретные материалы BND через бывшего сотрудника Манфреда Д. Речь идёт примерно о двух тысячах документов. Часть информации, как утверждается, могла использоваться в его частной консультационной работе, в том числе при подготовке аналитического материала для сотрудника иностранной разведки.

Федеральная прокуратура Германии не назвала страну, которой принадлежала эта структура. Неизвестно и то, дошёл ли материал до предполагаемого адресата.

Тем не менее в международных медиа у этой истории очень быстро появилась конкретная география: Азербайджан. После публикации Der Spiegel версию подхватили Reuters, AFP, France 24, The Times, The Telegraph и другие. Совет по медиа и вещанию Азербайджана назвал эти сообщения дезинформацией: предположения подаются как установленный факт.

Теперь вернёмся к тому, с чего всё началось. Расследование в отношении Ханнинга не имело отношения к Азербайджану. Следствие вышло на него через дело Кристины Блок, дочери основателя сети стейкхаусов Block House. Её обвиняют в организации насильственного вывоза двух своих детей из Дании в Германию в ночь на 1 января 2024 года. С 2021 года Блок судилась с бывшим мужем Штефаном Хензелем из-за двоих младших детей: после визита в Данию он их не вернул, и датский суд оставил детей у отца. По версии обвинения, группу в масках для вывоза десятилетнего Тео и тринадцатилетней Клары нанесла израильская фирма Cyber Cupola. 2 января детей забрала мать, а через несколько дней гамбургский суд обязал вернуть их отцу.

Именно в этом деле всплыли люди из израильской сферы безопасности. Ещё годом раньше, 9 ноября 2022-го, по версии гамбургской прокуратуры, провалилась первая попытка вывоза: Блок заплатила больше 100 тысяч евро фирме System 360, где Ханнинг входил в наблюдательный совет, чтобы перехватить детей по дороге в школу. Ханнинг, по версии обвинения, мог помочь Блок наладить контакт с израильским специалистом по безопасности. В материалах упоминались бывшие сотрудники «Моссада», израильская охранная структура, Дэвид Баркай и другие люди с разведывательным прошлым. Называлось и имя Яакова Пери, а также бывшего главы «Моссада» Дани Ятома, который, впрочем, отрицает любую связь с делом.

Дальше хронология такая. 16 сентября 2025 года в ходе обысков по этой линии в доме и офисе Ханнинга нашли секретные материалы BND, которых у давно ушедшего со службы человека быть не должно. Именно эта находка дала начало отдельному расследованию о документах и возможной разведывательной деятельности.

Получается, израильская линия появилась в деле задолго до того, как СМИ публично заговорили об Азербайджане. Но в публикациях акценты оказались расставлены наоборот: Азербайджан, которого прокуратура не называла, стал главным географическим маркером, тогда как израильские контакты остались в предыстории. У человека, не знакомого с хронологией, легко может возникнуть впечатление, будто немецкие следователи вышли на Ханнинга именно из-за его предполагаемой «работы» на Баку. Между тем само расследование развивалось по другой линии.

У бывшего главы BND была широкая сеть контактов в разведывательной, силовой и консультационной среде. И потому главный вопрос здесь уже не только в том, на кого он мог работать, а в том, почему из всей фактуры в центр внимания была вынесена именно азербайджанская версия, тогда как израильская линия действительно присутствует в предыстории дела.

В итоге получилось странно: то, что в деле действительно есть, оказалось на втором плане, а версия, которую прокуратура не подтверждала, стала главным сюжетом. И это уже вопрос не к следствию, а к тем, кто расставлял акценты…