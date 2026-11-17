Президент России Владимир Путин прибыл в китайский Шэньчжэнь, где 18 и 19 ноября примет участие в саммите АТЭС и проведет встречу с лидера КНР и США, сообщает ТАСС.

В аэропорту Баоань российского лидера встретили представители принимающей стороны.

В рамках саммита Путин выступит на Деловом форуме и пленарном заседании, а также примет участие в протокольных мероприятиях.

Отдельно запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Сначала лидеры встретятся в расширенном составе и обсудят развитие экономического сотрудничества, затем продолжат разговор за рабочим завтраком один на один. В центре внимания будут вопросы международной повестки.

Еще одним важным событием программы должна стать первая в истории трехсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Стороны тщательно готовятся к этим переговорам.