Во время протестов во Франции студент в Нанте получил тяжелые травмы после попадания полицейской гранаты в лицо. Об этом L’Insoumission.

Лицо и рука пострадавшего были залиты кровью. Студента доставили в отделение неотложной помощи университетской больницы. По словам врача, ставшего очевидцем произошедшего и давшего комментарий изданию, до прибытия медиков студент вырвал большое количество крови. Свидетель выразил обеспокоенность его состоянием.

После завершения манифестации полиция применила против участников многочисленные гранаты со слезоточивым газом и средства для разгона толпы. Также поступили сообщения об избиении представителей профсоюзов.

Между тем телеканал TF1 со ссылкой на данные МВД сообщил, что в организованных профсоюзами акциях по всей Франции приняли участие 176 тысяч человек. К протестам присоединились также ассоциации школьников и студентов.

Накануне демонстраций аналитики министерства прогнозировали от 250 тысяч до 360 тысяч участников по всей стране. В Париже ожидали от 30 тысяч до 60 тысяч демонстрантов, однако, по данным полицейской префектуры, к 17:00 (20:00 по Баку) на улицы вышли 28 тысяч человек.

Профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), участвовавший в организации акций, представил значительно более высокие цифры: по его оценке, в протестах по всей стране участвовали 500 тысяч человек, из них 175 тысяч – в Париже.