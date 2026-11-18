Страны НАТО выделили свыше $10 млрд на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL и программы зарубежных военных продаж США (Foreign Military Sales), заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте после заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

При этом Рютте призвал союзников справедливее распределять расходы на военную помощь Киеву. По его словам, сейчас основную финансовую нагрузку несет ограниченное число государств.

«Страны НАТО должны делить нагрузку более справедливо», — подчеркнул генсек альянса.

Он добавил, что намерен вновь поднять этот вопрос на встрече «коалиции желающих», которая пройдет через два дня в Берлине.

Инициатива PURL предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет средств стран НАТО и партнеров альянса.