Сенат США рекомендовал выделить не менее $265 млн на программы разминирования и очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов в нескольких странах, в том числе в Азербайджане и Украине. Об этом сообщает Report со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о финансировании Госдепартамента на 2027 финансовый год.

«Комитет Сената США по ассигнованиям рекомендовал выделить не менее $265 млн на программы по уничтожению обычных вооружений, разминированию и очистке территорий от неразорвавшихся боеприпасов в Анголе, Азербайджане, Камбодже, Лаосе, Шри-Ланке, Украине, Вьетнаме, Зимбабве, а также островных государств Тихоокеанского региона», – говорится в ней.