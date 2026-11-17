Украина стала самой загрязненной минами страной в мире, Евросоюз намерен выделить еще €15 млн на разминирование ее территории, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По словам Каллас, средства пойдут на ремонт и обслуживание оборудования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которое используют при разминировании.

Финансирование также позволит обследовать территории и обезвреживать взрывоопасные предметы, в первую очередь в Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, ЕС поддержит местных специалистов, организует профильное обучение и обмен опытом с международными партнерами.

Каллас отметила, что Украина уже разработала и испытала новые методы разминирования, в том числе с применением беспилотников и специальных машин.