Сверхсекретная сеть АНБ США, предназначенная для внутренней связи сотрудников агентства, перестала работать. Об этом CNN сообщили шесть человек, знакомых с ситуацией.

Сеть NSA Net используется для передачи секретной информации внутри ведомства. По словам собеседников телеканала, признаков кибератаки пока не обнаружено.

АНБ выясняет масштаб сбоя. На время разбирательства сотрудникам агентства ввели скользящий график – теперь они приходят на работу по очереди, в разное время, уточнили источники CNN.