Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые иностранные войска, размещенные в Украине, станут законной целью для российской армии, и призвала Париж учитывать это обстоятельство.

«Что касается мер с нашей стороны, то их будут принимать не в Министерстве иностранных дел, а в Министерстве обороны и Генштабе ВС РФ. Как заявил президент России Владимир Путин, иностранные войска в Украине – в случае их размещения – станут законной целью для российских военных. Надеемся, что в Париже это осознают», – сказала она Russia Today, комментируя информацию о возможном размещении французских военных на Украине.

Захарова также отметила, что сообщения французской радиостанции RFI о присутствии военнослужащих Франции в Украине в рамках операции «Воля» не стали для Москвы неожиданностью. По ее словам, Париж давно вовлечен в украинский конфликт, а о планах разместить французский военный контингент в Украине ранее сообщали российская СВР и сам президент Франции Эммануэль Макрон.

Представитель МИД РФ также обвинила французские власти в том, что они уделяют украинскому вопросу больше внимания, чем внутренним проблемам страны.