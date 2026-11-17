Министр обороны Украины Евгений Хмара, прибывший на первое для себя заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн»), пообещал продолжить дальнобойные удары по российской военной логистике. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Мы только начинаем», – кратко ответил Хмара на вопрос журналистов о поражении Крымского моста и дальнейших действиях ВСУ.

Перед началом встречи он назвал свой настрой на предстоящие переговоры «боевым».

Хмара сообщили, что на заседании украинская делегация намерена добиваться дополнительных ракет-перехватчиков для систем ПВО и боеприпасов для боевой авиации. Также Киев рассчитывает получить финансирование для расширения производства беспилотников и развития совместных оборонных предприятий с партнерами.

Кроме того, Украина намерена наращивать дальнобойные удары по военной инфраструктуре России. По словам Хмары, такие операции уже проводятся, а результаты предыдущих атак позволили согласовать дальнейшие шаги.

Напомним, украинские силы нанесли удары по Крымскому мосту в ночь на 16 и 17 ноября. По данным СБУ, операция готовилась около месяца и включала семь этапов. В результате последней атаки обрушились одна из арок и часть автомобильного пролета моста. Железнодорожная часть также получила повреждения. Крымский мост длиной около 19 км соединяет оккупированный Крым с Россией через Керченский пролив и служит важным маршрутом снабжения российских войск.