Страны Ближнего Востока намерены самостоятельно решать вопросы региональной безопасности и больше не считают приемлемым вмешательство внешних держав, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с сирийским коллегой в Анкаре.

«Мы неоднократно видели это в истории. Нам необходимо развить собственные возможности, проявить политическую волю и взять на себя эту ответственность. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан выступили инициаторами этого процесса», – сказал министр.

По словам Фидана, после завершения институционализации Мекканского альянса к нему смогут присоединиться другие страны, которые выступают за мир в регионе и соблюдают нормы международного права.