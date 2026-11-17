Президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников передать Киеву ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов в обмен на новые боеприпасы, а также предоставить дополнительные истребители F-16 и Mirage.

«Украине нужны ракеты-перехватчики для Patriot и IRIS-T из тех запасов, которые у вас уже есть. Взамен мы можем передать вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, когда их произведут. Это не пожертвование – это обмен. Вы передаете нам ракеты, которые нужны сейчас, а взамен получаете более новые и совершенные боеприпасы», – заявил Зеленский во время онлайн-выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

По словам президента, необходимые перехватчики уже есть на складах США, европейских стран и других партнеров. При этом Украине они нужны без промедления, поскольку Россия продолжает наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами, а также реактивными беспилотниками Shahed.

Зеленский также сообщил, что Украине требуется еще 40 истребителей F-16. Нынешний парк самолетов нуждается в продолжительном техническом обслуживании и ремонте.

Кроме того, украинский лидер призвал европейские страны передать дополнительные французские истребители Mirage. Он пояснил, что подготовка пилотов и освоение Rafale требуют времени, тогда как Mirage можно задействовать значительно быстрее.

Зеленский поблагодарил партнеров за уже оказанную помощь и призвал их принять решения, необходимые для укрепления украинской противовоздушной обороны и авиации.