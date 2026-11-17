Президент Украины Владимир Зеленский назвал успешной операцию украинских сил по поражению Крымского моста и пообещал новые удары по стратегическим объектам России.

«Этот мост оккупанты построили со своей территории в Крым. Мы давно говорили, что достаточно РФ бить по мостам, по нашим городам и селам, по энергетике, по железной дороге, судам с зерном.

Но каждый раз Россия выбирает путь эскалации. Поэтому украинские дроны и ракеты в ответ достигли ключевой артерии РФ», – заявил Зеленский в своем обращении.

Украинский лидер назвал этот день сильным для Украины и поблагодарил всех, кто участвовал в операции против Крымского моста.

Отдельно президент отметил украинских производителей вооружений, благодаря разработкам которых Силы обороны получили возможность наносить удары по российским целям.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит удары по стратегическим целям в России.