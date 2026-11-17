Женщина облила депутата Сербской прогрессивной партии (СНС) Александра Вучича Лидию Вукичевич йогуртом у здания парламента в Белграде. Об этом сообщают сербские СМИ.

Мария Радованович объяснила свой поступок протестом против политики СНС.

«Она в тот момент просто представляла собой все, чем являются они», – заявила Радованович в интервью изданию Danas, объясняя, почему выбрала своей целью именно Вукичевич.

Инцидент произошел утром 17 ноября, когда депутаты направлялись на первое заседание нового созыва Народной скупщины. У здания парламента собрались сторонники «Студенческого списка», победившего на октябрьских выборах. Они приветствовали своих представителей аплодисментами и неодобрительно встречали депутатов от СНС.

Радованович заявила, что действовала спонтанно. По ее словам, она принесла йогурт с собой в качестве завтрака, а затем решила облить им Вукичевич, увидев, как та проходит мимо собравшихся.

Вукичевич после случившегося рассказала, что ее сначала тянули за волосы, а затем облили йогуртом. Она также обвинила полицейских, находившихся рядом, в бездействии.