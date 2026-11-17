Министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов и первый заместитель министра сельского хозяйства США Стивен Ваден обсудили новые возможности для сотрудничества, включая совместные научные проекты и расширение торговли аграрной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Азербайджана.

Встреча прошла в рамках визита азербайджанской делегации в США.

В ходе переговоров Мамедов подчеркнул важность совместных исследований и экспериментальных испытаний при участии Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) и Национального института продовольствия и сельского хозяйства (NIFA), входящих в структуру Минсельхоза США.

Ваден сообщил, что ведомства двух стран продолжают работу над меморандумом о взаимопонимании. По его словам, документ, подготовленный и представленный азербайджанской стороной, сейчас находится на стадии обсуждения.

Стороны также рассмотрели возможности увеличения товарооборота и развития торговли сельскохозяйственной продукцией, обменялись мнениями о перспективах сотрудничества и взаимном обмене опытом.