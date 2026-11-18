Деятельность президента США Дональда Трампа одобряют лишь 32% американцев, тогда как две трети опрошенных относятся к ней отрицательно. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Reuters/Ipsos.

Этот показатель остается практически неизменным в четырех опросах подряд с середины октября. Тогда рейтинг Трампа опустился до 31% – самого низкого уровня за время его политической карьеры.

«Популярность Трампа в этом году упала, поскольку война США с Ираном ударила по личным финансам американцев, резко повысив цены на топливо, что стало экономической катастрофой, которая стоила Республиканской партии Трампа контроля над Конгрессом на промежуточных выборах 3 ноября. Только 31% американцев поддерживают войну в Иране», – отмечается в комментарии к результатам исследования.

В целом деятельность главы Белого дома не одобряют 66% участников опроса.

В исследовании приняли участие 1521 совершеннолетний житель США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.