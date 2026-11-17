Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг не исключил возвращения на пост генерального директора компании, если совет директоров сочтет это необходимым. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Если совет директоров решит, что мое возвращение соответствует интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на эти просьбы и вернуться на пост генерального директора», — заявил Хуанг.

По его словам, к нему уже неоднократно обращались с подобными предложениями инвесторы, деловые партнеры и клиенты Nvidia.