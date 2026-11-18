Компания Apple связала масштабный сбой в работе своих сервисов с внутренним обновлением, которое вызвало перебои на нескольких платформах. Об этом сообщил пресс-служба корпорации.

«Многие наши системы уже восстановили работу после того, как сегодняшним утром внутреннее обновление вызвало ряд сбоев. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее вернуть в строй остальные системы», – говорится в заявлении Apple, которое приводит Associated Press.

Проблемы затронули App Store, Apple Music, AppleCare и авторизацию в iCloud. Пользователи сообщали, что не могут войти в свои учетные записи Apple, загружать приложения, активировать устройства и пользоваться некоторыми другими сервисами компании. На сбои в работе Apple Pay также жаловались пользователи.

По данным СМИ, перебои затронули не только сервисы для клиентов, но и некоторые внутренние инструменты компании. В частности, сообщалось о проблемах со входом сотрудников в системы, календарями и VPN, что осложнило работу магазинов и служб поддержки Apple.

К моменту заявления компании многие системы уже вернулись к работе, однако Apple продолжала восстанавливать оставшиеся сервисы.

17 ноября, 23:36 Пользователи Apple в разных странах столкнулись со сбоями в работе сервисов компании, включая Apple ID, iCloud и App Store. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего сообщения о неполадках.

Пользователи жалуются на проблемы со входом в учетные записи, проверкой Apple ID и загрузкой приложений. Перебои также затронули Apple Pay, Apple Music и другие сервисы компании.

Причины сбоев и сроки восстановления работы платформ пока не уточняются.