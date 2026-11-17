Украина и Финляндия договорились о совместном производстве вооружений и оборонных технологий – министры обороны двух стран Евгений Хмара и Антти Хяккянен подписали соответствующий меморандум в Брюсселе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Развитие совместных производств – один из наших приоритетов. У Украины есть технологии и боевой опыт, Финляндия – сильная промышленная база. Объединяем наши преимущества, чтобы быстрее получать больше качественного вооружения для украинских воинов и одновременно усиливать оборонные способности наших стран», – сказал Хмара во время церемония подписания.

Соглашение предусматривает выпуск украинских оборонных систем на территории Финляндии, передачу технологий и разработку новых совместных решений. Оно также открывает возможности для сотрудничества оборонно-промышленных комплексов двух стран в сфере исследований и создания новых систем вооружения.

Для координации работы стороны намерены учредить совместный руководящий совет. Он будет определять приоритеты сотрудничества, рассматривать новые проекты и содействовать передаче технологий и запуску совместных производств.