Молдова полностью закрыла свое воздушное пространство после обнаружения беспилотника типа «шахед», который двигался в направлении Кишинева, сообщило министерство обороны страны.

По данным ведомства, дрон следовал с юга в сторону сектора Ботаника муниципия Кишинев. В связи с угрозой в 16:20 по местному времени (18:20 по Баку) власти приняли решение ограничить использование всего воздушного пространства страны.

Центр воздушных операций продолжает следить за ситуацией в координации с компетентными органами и партнерами.